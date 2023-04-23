MWM назвал фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем российского флота

Американский журнал Military Watch назвал российский фрегат «Маршал Шапошников», на вооружении которого стоят ракеты «Циркон», самым опасным военным кораблем.

«Для фрегата проекта 1155M «Маршал Шапошников» была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации», — отмечается в статье.

Уточняется, что за последние 6 лет фрегат был значительно модернизирован в области электроники, различных датчиков и вооружения на борту.

По словам автором материала, ракеты «Циркон» позволяют ему эффективно бороться с кораблями противника.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Российской Федерации Николай Евменов сообщил о планах вооружить российские подводные лодки гиперзвуковыми ракетами. Евменов отметил, что ни у кого не должно возникать сомнений в том, что это будет сделано.

Ранее сообщалось, что противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» к 2025 году станет фрегатом. После модернизации корабль получит повышенное боевое могущество в сравнении с «предшественником» «Маршалом Шапошниковым».