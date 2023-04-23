Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

MWM назвал фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем российского флота

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Американский журнал Military Watch назвал российский фрегат «Маршал Шапошников», на вооружении которого стоят ракеты «Циркон», самым опасным военным кораблем.

«Для фрегата проекта 1155M «Маршал Шапошников» была реализована одна из самых амбициозных программ модернизации», — отмечается в статье.

Уточняется, что за последние 6 лет фрегат был значительно модернизирован в области электроники, различных датчиков и вооружения на борту.

По словам автором материала, ракеты «Циркон» позволяют ему эффективно бороться с кораблями противника.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Российской Федерации Николай Евменов сообщил о планах вооружить российские подводные лодки гиперзвуковыми ракетами. Евменов отметил, что ни у кого не должно возникать сомнений в том, что это будет сделано.

Ранее сообщалось, что противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» к 2025 году станет фрегатом. После модернизации корабль получит повышенное боевое могущество в сравнении с «предшественником» «Маршалом Шапошниковым».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях