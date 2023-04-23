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Глава Минобороны Эстонии назвал срок начала наступления украинской армии

Глава Минобороны Эстонии Певкур допустил, что наступление ВСУ начнется через месяц

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Vadim Ghirda/AP

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что наступление Вооруженных сил Украины может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода. Такое мнение он выразил эстонскому порталу государственного телерадиовещания ERR, передает РИА Новости.

21 апреля глава Минобороны Эстонии принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Если послушать звучавшие на «Рамштайне» мнения, отметил он, то должен пройти еще примерно месяц, прежде чем можно будет говорить о реальном контрнаступлении ВСУ. При этом он подчеркнул, что оно может начаться раньше, если погодные условия изменятся, в противном случае, «пройдет месяц, может быть два».

По его словам, препятствием для наступления ВСУ является не отсутствие американских танков Abrams или другого ожидаемого Украиной вооружения, а именно дождливая погода, которая затрудняет передвижение тяжелой техники.

Министр также добавил, что украинская армия испытывает потребности в средствах ПВО, боеприпасах, есть специфические потребности в тяжелых грузовиках и прицепах для них, также рассматривается вопрос о предоставлении Украине западных истребителей.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на «слитые» документы Пентагона писала, что США опасаются, что Украине не хватит имеющегося количества вооружения для весеннего контрнаступления.

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