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Сын Пескова рассказал о разговоре с соратниками Навального*

Сын Песков объяснил свои ответы в разговоре с соратниками Навального нервами

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Nikolay Choles/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай в интервью kp.ru сообщил, что во время разговора с соратниками Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), ведущими YouTube-канала «Популярная политика», он готовился к службе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Вы знаете, когда позвонили, я уже на самом деле готовился к службе, к поездке», — ответил он на вопрос о «провокации», когда ему позвонили от имени военкома, с требованием явиться для мобилизации. Тогда он ответил, что вопрос будет решаться на другом уровне.

Он пояснил, что «немножко был на нервах и наговорил им».

Ранее Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер» по подложным документам. Позже Николай подтвердил, что служил в зоне специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер».

В сентябре прошлого года Дмитрий Песков опроверг сообщения средств массовой информации о том, что его сын Николай отказался явиться в военкомат.

*  включен в список террористов и экстремистов
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