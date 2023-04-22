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Минобороны: российские силы взяли под контроль три квартала в западной части Артемовска

Министерство обороны России сообщило, что на Донецком направлении штурмовые отряды Вооруженных сил РФ за последние сутки взяли под свой контроль три квартала в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывали действия украинских военных на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам РФ. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Богдановки и Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал РИА Новости, что украинские военнослужащие, отступая в Артемовске, бросают большое количество оружия и снарядов.

Военный корреспондент kp.ru Александр Коц также сообщал, что за последние дни штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» преодолели очередной психологический оборонительный рубеж украинских войск, который шел через Артемовск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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