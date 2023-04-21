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Российские конструкторы создали антидроновое ружье ПАРС-С «Степашка»

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«РИА Новости»' class="item-image" >
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Российские конструкторы из Зеленоградской «Локационной мастерской» создали противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», способное «глушить» квадрокоптеры типа Mavic. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители компании-разработчика сообщили, что ружье было запущено в серийное производство два месяца назад. Ежемесячно производятся сотни экземляров. Оно может подавлять все беспилотники двойного назначения, используемые в зоне спецоперации. Отмечается, что орудие сейчас тестируется на полигонах и в боевых условиях.

«Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО «пользовательские» беспилотники: «Мавики», FPV, Autel и другие распространенные», — сказал представитель компании.

Дальность подавления «Степашки» — 1,5 км. Вес — 9,6 кг. Без подзарядки оружие работает два часа. Ружье может устанавливаться на штатив или использоваться в мобильном варианте.

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