Столтенберг: страны НАТО обсудят в Рамштайне вопрос предоставления Киеву самолетов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и их партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине в немецком Рамштайне вопрос предоставления Киеву различных типов самолетов. Об этом он рассказал по прибытии в Рамштайн. Трансляция выступления Столтенберга велась на сайте НАТО.

«Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Накануне он во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом НАТО. Столтенберг оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в США и Канаду на самолете, на борту которого изображены эмодзи истребителя и сложенные в мольбе руки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее потребовал начать обучение украинских пилотов полетам на боевых самолетах западного типа.