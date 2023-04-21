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ФСБ: исполнитель несостоявшегося покушения на Приходько был завербован СБУ

Исполнитель предотвращенного покушения на мэра Горловки Ивана Приходько Артем Пызин был ранее завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для слежки за перемещением российских военных и сразу попал под оперативное наблюдение регионального управления ФСБ России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).

«Пызин завербован сотрудниками департамента контрразведки СБУ с целью сбора информации о дислокации и перемещениях ВС РФ на территории городов Горловка и Енакиево», — указывается в материале.

По данным агентства, в настоящее время сотрудники УФСБ России по ДНР разыскивают всех причастных к планируемому покушению на мэра Горловки.

Ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на Приходько, которое готовила СБУ. Сотрудник УФСБ по ДНР заявил, что Пызин попытался самостоятельно собрать взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.

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