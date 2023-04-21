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В Пентагоне заявили о попытках ЧВК «Вагнер» купить оружие у Китая

FT: в слитых документах Пентагона сообщается о попытке ЧВК «Вагнер» прибрести оружие у КНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

В документах американской разведки, попавших в интернет из-за утечки данных, есть сведения о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приобрести вооружение у Китая, однако Пекин отказался выполнять эти запросы. Об этом сообщает деловая газета The Financial Times.

В материале отмечается, что запрос на боеприпасы и военное оборудование «Вагнер» отправлял в начале 2023 года, но власти Китая не стали сотрудничать с ЧВК.

Согласно отчету Пентагона, КНР не направляла российской частной военной компании никакого вооружения и не имела контактов с организацией по поставкам оружия.

В марте помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявлял, что китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки.

Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь говорил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон, поэтому не представляет угрозы ни для одной страны.

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