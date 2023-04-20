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Столтенберг пообещал в Киеве, что Украина со временем войдет в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте блока.

«Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута», — заявил он.

Утром 20 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл с визитом на Украину.

Во время визита Столтенберг оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев означает готовность альянса начать новую главу в отношениях с Украиной.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов 20 апреля, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции России.

6 апреля газета Financial Times писала о том, что все члены НАТО согласны, что вступление Украины в альянс пока невозможно.

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