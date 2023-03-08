Гутерриш: ООН готова задействовать договоренности по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готова задействовать договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Его слова передает РИА Новости.

Гутерриш подчеркнул, что безопасность вокруг атомной станции имеет жизненно важное значение.

«Возможное посредничество с тем, чтобы добиться полной демилитаризации зоны и обеспечить возврат станции к нормальной деятельности, также будет важным ... Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги», — пояснил генсек ООН.

Ранее представитель генсека Стефан Дюжаррик на своей странице в Twitter сообщил, что Гутерриш прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи Гутерриш и Зеленский должны обсудить продление черноморской зерновой инициативы во всех ее нюансах и другие «актуальные вопросы».

Этот визит станет третьим визитом генсека ООН на Украину за год.