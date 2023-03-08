Столтенберг заявил, что страны НАТО подписали контракты с ВПК на расширение поставок

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что странами НАТО подписаны контракты с военно-промышленным комплексом (ВПК) по расширению производства боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нынешней уровень производства боеприпасов является неудовлетворительным.

Также Столтенберг добавил, что предполагается и обеспечение поставок на Украину для ведения боевых действий.

Помимо того, ряд государств альянса запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов.

«Мы должны значительно расширить производство, его нынешний уровень по сравнению с расходами [в ходе боевых действий на Украине] неудовлетворителен», — отметил генсек НАТО.

До этого Столтенберг утверждал, что страны НАТО наращивают производство боеприпасов для поставок Киеву.

Также стало известно, что у Германии может быть недостаточно боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО.