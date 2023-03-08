Зеленский заявил, что уход ВСУ из Артемовска откроет РФ путь к другим городам Донбасса

Уход из Артемовска (укр. название Бахмут) откроет для вооруженных сил Российской армии путь на Краматорск и другие города Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу CNN.

В Киеве считают, что после Артемовска российская армия может пойти дальше. Опасения высказываются о Краматорске и Славянске.

«После Бахмута это будет открытая дорога для русских … на Донецком направлении», — указал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 7 марта встретился с высокопоставленными военными Великобритании, Польши и США. На встрече присутствовали верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин, глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак, а также там был руководитель группы по оказанию военной помощи Украине генерал-лейтенант Антонио Агуто.