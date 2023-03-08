Суд Болгарии отказался признавать нарушающими конституцию поставки оружия Киеву

Конституционный суд Болгарии отклонил требование 50 депутатов парламента об объявлении противоречащим конституции решения Народного собрания по оказанию военно-технической помощи Украине. По информации ТАСС со ссылкой на официальный сайт суда, в поддержку этого решения проголосовали девять из десяти судей.

Инициатива принадлежит Болгарской социалистической партии (БСП) и партии «Возрождение».

В декабре болгарским парламентом было ратифицировано соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины о безвозмездном предоставлении Киеву вооружений, техники, а также боеприпасов. Список вооружения засекречен. За соглашение проголосовали 166 депутатов, 48 не поддержали инициативу.

На заседании произошло несколько скандалов, стороны обменивались взаимными обвинениями. Против выступили лишь представители коалиции болгарских социалистов и партии «Возрождение».

Также сообщалось, что министр обороны технического правительства страны Димитр Стоянов все-таки раскрыл некоторые подробности о предоставляемом вооружении. По его словам, речь идет о боеприпасах и легком вооружении, которые, в частности, будут использоваться для обучения украинских военных в других странах.

Ранее сообщалось, что болгарское оружие на миллионы долларов поступило на Украину через другие страны за последние два года, причем Киеву и Софии даже не пришлось соглашаться ни на одну прямую сделку, пишет Euractiv. По информации портала, Болгария «косвенно» начала отправку вооружений Киеву еще до начала конфликта, несмотря на заявления правительства республики.