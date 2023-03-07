Шойгу: в 2023 году в военные вузы планируется набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в рамках селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, что в 2023 году в военные вузы планируется набрать 18 тыс. курсантов и слушателей. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что такие меры связаны с увеличением численности Вооруженных сил России. Также слушатели и курсанты должны быть мотивированными и хорошо подготовленными.

«Поэтапное увеличение численности вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров», — отметил глава военного ведомства.

Ранее Шойгу говорил, что на Донецком направлении ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов. Теперь российские войска контролируют Николаевку, Двуречное, Красную Гору, Гряниковку и Парасковиевку.

До этого Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции, в ходе которой проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.