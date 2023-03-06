Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ создали четыре группировки в городах вокруг Артемовска

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военные Вооруженных сил Украины формируют группировки в населенных пунктах вокруг Артемовска. Об этом говорится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Одну группировку (создали. — «Газета.Ru») в Славянске — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке», — сказано в сообщении.

По словам Пригожина, штурмовые отряды РФ блокируют город, а украинские военнослужащие создали несколько группировок, чтобы им помешать.

Ранее генерал ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска и укрепление в городе позиций украинских военных. Об этом заявили в офисе Зеленского в ответ на сообщения СМИ о том, что главнокомандующий настаивал на отводе войск и сохранении жизни солдат. Несмотря на заявления Киева, некоторым подразделениям, оборонявшим Артемовск, уже приказали отступить из города.