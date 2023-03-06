Захарова высказалась о реакции Запада на сообщения о покушении на Малофеева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась по поводу покушения на российского бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Дипломат обратила на отсутствие реакции Запада на действий спецслужб Украины, которые считаются организаторами покушения.

«Молчание западных режимов <…> в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений», — цитируют Захарову Общественная служба новостей.