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Медведев: Россия может вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма

Россия совместно с другими странами «может вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, в мире «настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого».

«Главная же причина состоит в том, что подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого «коллективного Запада». Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия.

Страх, который ещё Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает. Латинская Америка, воспринимаемая атлантистами ещё с Доктрины Монро 1823 года в качестве своего «заднего двора», категорически не приемлет такого статуса», — цитирует Медведева Life.ru.

Он полагает, что часть западных элит всё больше понимает происходящие изменения. В качестве примера он привёл недавний номер французского журнала L'Express, где было опубликовано несколько внешнеполитических прогнозов, но ни одного положительного.

Медведев напомнил, что ЦАР и Мали «без особых церемоний уже указали на дверь французским воинским контингентам, а Правительство Буркина-Фасо вообще приняло решение о денонсации заключённого в 1961 году Договора о военной помощи».

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