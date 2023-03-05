Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона Остин начал свое ближневосточное турне в Иордании

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин начал свое ближневосточное турне, прибыв в воскресенье, 5 марта, в Иорданию, передает телеканал Asharq, ссылаясь на источники.

Как сообщается, у главы Министерства обороны США намечена встреча с иорданским королем Абдаллой II.

Отмечается, что основной темой переговоров станет обсуждение деэскалации на палестинских территориях.

Как указал телеканал, Иордания стала первой страной, в которую глава Пентагона приехал в рамках своего ближневосточного турне, включающего в себя также Египет и Израиль. Подтверждение Соединенными Штатами приверженности принципам безопасности на Ближнем Востоке является главной целью его визитов.

Ранее издание Al-Monitor со ссылкой на Пентагон писало, что Остин посетит Ближний Восток в связи с усилением угрозы со стороны Ирана.

По данным этого СМИ, визит Остина в регион задуман как «сигнал уверенности». Ожидается, что глава Пентагона встретится с лидерами «нескольких ключевых стран-партнеров» и американскими военнослужащими.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть