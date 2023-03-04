ВМФ России отразил налет дронов на промышленные объекты в ходе учений в Балтийском море

Балтийский флот отработал использование зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» для отражения авианалета на промышленные объекты Калининградской области в ходе учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«В рамках плановой боевой подготовки с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находятся ЗРК «Тор-М2», прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов на востоке Калининградской области», — говорится в пресс-релизе.

В ходе учений электронными пусками были уничтожены свыше 20 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты противника. В учениях участвовали около 50 человек. Было использовано до 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-29 ВКС России провели учения в Армении по перехвату самолетов противника.