Минобороны сообщило об ответе на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны РФ сообщили, что в ответ на обстрел украинских Вооруженных сил 1 января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) командование Объединенной группировки РФ провело «операцию возмездия».

В военном ведомстве подчеркнули, что «в ответ на преступный удар киевского режима» российские военнослужащие нанесли удар по двум общежитиям в Краматорске, где находились около 1300 украинских военнослужащих.

«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны.

В первые минуты нового, 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли удары по пункту временной дислокации одной из воинских частей ВС РФ в Макеевке. В результате обстрела погибли 89 военнослужащих, рассказали в Минобороны. Российская ПВО перехватила четыре ракеты, однако два снаряда с осколочно-фугасными зарядами попали в здание, где находились солдаты. От взрыва здание обрушилось.