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Пентагон: обучение ВСУ работе на Patriot начнется в январе 2023 года

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер заявила, что обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины работе на американских зенитно-ракетных комплексах Patriot начнется в январе 2023 года. Об этом она сообщила во время брифинга, стенограмма опубликована на сайте Минобороны США.

По ее словам, обучение ВСУ работе с этими системами продлится несколько месяцев.

«Мы начнем подготовку к Patriot позже в этом месяце. Но я не могу дать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Итак, опять же, Patriot — это не сиюминутная возможность. Но мы начнем это обучение очень скоро», — сказала Купер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что обучение украинских военнослужащих работе на системах Patriot будет проходить за пределами Украины.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд. Представитель администрации американского президента сообщила, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

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