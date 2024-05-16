«Дочку» Первого канала оштрафовали за сцену с поцелуем двух девушек

Столичный суд оштрафовал АО «Первый канал. Всемирная сеть» на 1 млн рублей за некорректную возрастную маркировку фильма со сценой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Таганский суд Москвы посчитал, что компания нарушила ч. 2 ст. 6.21.2. КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения»).

Представители канала признали свою вину на суде. Они подчеркнули, что нарушение было связано с ошибкой выпускающего редактора и отметили, что уже привлекли нарушителя к ответственности. В компании добавили также, что удалили фильм со всех интернет ресурсов.

Причиной стал фильм «Днюха», в котором показана сцена с поцелуем двух девушек. Лента была помечена маркировкой «16+», хотя по закону подобного рода контент должен иметь отметку «18+».

9 мая Wink и Кинопоиск оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. До этого данные онлайн-кинотеатры уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. В протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ-сценами, но без маркировки «18+».

Ранее суд избрал меру пресечения заведующему клиникой Хайдарова.