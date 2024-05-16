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Стали известны новые детали расследования дела о теракте в «Крокусе»

Baza: по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще пять граждан Таджикистана

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

По делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят еще пятеро граждан Таджикистана, которые являются сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят хорасан», передает Telegram-канал Baza.

По информации канала, новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

Также возбуждено второе уголовное дело в связи с нападением на концертный зал. Начато расследование по статье 238 УК РФ об оказании ненадлежащих услуг по охране здания.

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«Газета.Ru»

16 августа Басманный суд Москвы продлил до 22 августа арест четверым обвиняемым в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

Всего по делу о теракте арестованы девять человек. Из них четверо, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения.

Ранее раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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