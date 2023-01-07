Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 50 человек

Минобороны России сообщило о срыве атаки ВСУ на позиции ВС России на Донецком направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

«Сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка», — рассказали в ведомстве.

По информации Минобороны, потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, также ВСУ потеряли танк и автомобиль.

Ранее Минобороны также сообщило, что на Купянском направлении у населенного пункта Синьковка Харьковской области российские подразделения отразили атаку подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки превысили 20 человек, а также танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля, принадлежащие украинской армии.

7 января на линии соприкосновения в зоне СВО российские военнослужащие по поручению президента РФ Владимира Путина соблюдают режим прекращения огня, рассказали в Минобороны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть