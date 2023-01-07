МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 50 человек

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

«Сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка», — рассказали в ведомстве.

По информации Минобороны, потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, также ВСУ потеряли танк и автомобиль.

Ранее Минобороны также сообщило, что на Купянском направлении у населенного пункта Синьковка Харьковской области российские подразделения отразили атаку подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки превысили 20 человек, а также танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля, принадлежащие украинской армии.

7 января на линии соприкосновения в зоне СВО российские военнослужащие по поручению президента РФ Владимира Путина соблюдают режим прекращения огня, рассказали в Минобороны.