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МО РФ: союзные войска отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российским войскам удалось в течение прошедших суток отразить атаку подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, более 20 украинских военнослужащих было уничтожено ответным огнем. Также были подбиты танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля, принадлежащие ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что российские войска уничтожили в ходе спецоперации 7441 танк, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов и другой техники, принадлежащей украинским вооруженным формированиям.

Ранее в Минобороны заявили, что соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Однако Киев продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 7 января по Донецку выпустили 10 ракет РСЗО и 10 снарядов калибром 155 мм. Также обстрелу подверглись населенные пункты Макеевка, Горловка, Минеральное, Каштановое и Гольмовский.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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