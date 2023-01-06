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В ЛНР заявили о готовности ответить на нарушение режима тишины со стороны ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» заявил, что российские войска готовы ответить на нарушение режима тишины со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

«Теоретически они [ВСУ] могут пойти в наступление на Кременную, потому что [их] силы для этого уже переброшены. <...> Мы видим передислокацию [ВСУ], усиление и переброску резервов под Кременную», — прокомментировал «Алабай» возможность нарушения режима тишины со стороны ВСУ.

Он добавил, что российские силы не будут отвечать на мелкие провокации. Но если ВСУ на одном из участков пойдут в масштабное наступление, то российские войска ответят.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ с начала режима тишины выпустили по республике 34 снаряда.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

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