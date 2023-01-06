Пентагон назвал передаваемые Киеву БМП Bradley «убийцами танков»

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley «убийцами танков». Об этом сообщает РИА Новости.

6 января Вашингтон собирается представить новый пакет военной помощи Киеву, куда должны войти 50 БМП Bradley.

«Это не танк, но убийца танков», — сказал Райдер.

Он отметил, что эта бронированная машина значительно увеличит «впечатляющие возможности Украины» в сфере бронетехники.

«Мы уверены, что это поможет им на поле боя», — добавил представитель Пентагона.

Накануне сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 млрд. Кроме того, Германия присоединится к США в поставках Киеву БМП и ЗРК Patriot.