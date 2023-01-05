AP: новый пакет военной помощи США Киеву станет крупнейшим и обойдется почти в $3 млрд

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 миллиарда, пишет Associated Press, ссылаясь на источники американских чиновников.

«Помощь на сумму около $2,85 миллиарда является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», — сообщает агентство.

Издание Reuters отмечает, что новый пакет военной помощи Киеву будет объявлен 6 января, и в него войдут порядка 50 БМП Bradley.

Помимо Bradley в новый адресный пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, а также «большое количество» ракет и других боеприпасов.

Ранее журналист Сучиу в статье для 19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине.