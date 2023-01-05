Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

AP: новый пакет военной помощи США Киеву станет крупнейшим и обойдется почти в $3 млрд

close
100%
Global Look Press

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 миллиарда, пишет Associated Press, ссылаясь на источники американских чиновников.

«Помощь на сумму около $2,85 миллиарда является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», — сообщает агентство.

Издание Reuters отмечает, что новый пакет военной помощи Киеву будет объявлен 6 января, и в него войдут порядка 50 БМП Bradley.

Помимо Bradley в новый адресный пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, а также «большое количество» ракет и других боеприпасов.

Ранее журналист Сучиу в статье для 19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть