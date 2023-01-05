Bloomberg: Шольц столкнулся с критикой в Германии из-за отказа поставлять танки Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергается давлению со стороны политических союзников в Германии, требующих поставить Украине дополнительное тяжелое вооружение, пишет Bloomberg.

По словам эксперта по вопросам обороны Маркуса Фабера, после того, как Франция пообещала поставить Киеву боевые бронированные машины, Германия должна последовать ее примеру. Также администрация Шольца должна начать обучение украинских военных эксплуатации боевого танка «Леопард» и боевой машины пехоты «Мардер», считает он.

Шольц до сих пор сопротивлялся призывам напрямую поставлять современные боевые машины, утверждая, что эта политика должна быть сначала согласована между Европейским союзом и союзниками по НАТО.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине заявила, что Германия должна проработать сценарии, при которых поставит дополнительное вооружение Украине.