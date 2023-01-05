Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине и в Донбассе

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить на Украине и в Донбассе рождественское перемирие с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В своем призыве глава РПЦ обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой прекратить огонь и установить перемирие на Рождество, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Ранее патриарх Кирилл сравнивал сегодняшнюю миссию России с победой над «чумой фашизма».

Он пояснил, что России вновь предстоит помочь миру обрести спасание, как это было во время Второй мировой войны.

Предстоятель Русской православной церкви выразил мнение, что Господь призывает российский народ «своей духовной жизнью, своей верой» помочь миру «обрести спасение, как сделали это, победив фашизм».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть