Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине и в Донбассе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить на Украине и в Донбассе рождественское перемирие с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В своем призыве глава РПЦ обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой прекратить огонь и установить перемирие на Рождество, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Ранее патриарх Кирилл сравнивал сегодняшнюю миссию России с победой над «чумой фашизма».

Он пояснил, что России вновь предстоит помочь миру обрести спасание, как это было во время Второй мировой войны.

Предстоятель Русской православной церкви выразил мнение, что Господь призывает российский народ «своей духовной жизнью, своей верой» помочь миру «обрести спасение, как сделали это, победив фашизм».