Салливан: решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Киеву

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана облегчило оказание военной помощи Украине.

По словам Салливана, Байден не стремится к открытому военному столкновению с Россией.

«Если бы мы все еще воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — пояснил политик.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что новый посол США в РФ Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом говорил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что в период напряженности в отношениях «каналы связи чрезвычайно важны». Новый посол Трейси « с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям».

Ее кандидатуру на должность посла США в РФ утвердил сенат 21 декабря.