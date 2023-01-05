Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Салливан: решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Киеву

close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана облегчило оказание военной помощи Украине.

По словам Салливана, Байден не стремится к открытому военному столкновению с Россией.

«Если бы мы все еще воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — пояснил политик.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что новый посол США в РФ Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом говорил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что в период напряженности в отношениях «каналы связи чрезвычайно важны». Новый посол Трейси « с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям».

Ее кандидатуру на должность посла США в РФ утвердил сенат 21 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть