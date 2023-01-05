В погранкомитете Белоруссии заявили о периодических провокациях со стороны Украины

В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о периодических провокациях со стороны Украины на границе. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что последний случай провокации произошел в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка. Сообщается, что «военнослужащие сопредельного государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов».

В погранкомитете Белоруссии рассказали, что сотрудники подразделений пограничного контроля несут службу бдительно и не поддаются на провокации. В комитете сообщили, что на белорусской границе при взаимодействии с МЧС и Красным Крестом создаются необходимые условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев.

Также там заявили, что на территории сопредельного государства периодически можно услышать выстрелы, «как одиночные, так и очередями».

«Слышны звуки тяжелой техники. Исходя из опроса пересекающих границу, говорили, что на территории сопредельного государства выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра», — рассказал белорусский офицер отделения пограничного контроля.

Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание в данный момент уделяют наблюдениям за воздушным пространством и подступам к пунктам пропуска.

Ранее в белорусском пограничном комитете сообщали, что службы граничащих с Белоруссией государств — Польши, Литвы и Латвии — содействуют увеличению автоочередей на въезде из Белоруссии в Европу.