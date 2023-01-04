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Секретарь СНБО Украины: если Германия не даст Киеву танки, она получит войну на своей территории

Секретарь СНБО Украины Данилов: ФРГ получит войну с Россией при отказе передать танки ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если Германия получит войну на своей территории, если она не передаст Украине танки. Его цитирует издание «Страна.ua».

По словам Данилова, если канцлер ФРГ Олаф Шольц «хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там», надо Украине «давать танки» или «не нужно» это делать.

Он указал, что остальные западные партнеры активизируют поддержку украинского государства «в защите от российской агрессии», понимая глобальность конфликта.

«Вызовы для Европы – они огромны, и те страны, которые это понимают, – они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», – заключил Данилов.

Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что Германия отказывается передавать танки Киеву из-за их дефицита. По его словам, многие предприятия оборонной промышленности ФРГ пришли в упадок, а также утрачены технологии.

До этого глава оборонного комитета бундестага Штрак-Циммерман заявила, что отказ Шольца в поставках танков Киеву «непонятен и недальновиден». По ее мнению, такая политика — «очень большая ошибка».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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