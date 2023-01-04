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Балицкий сообщил о гибели 5 человек при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

Балицкий сообщил о пяти погибших и 15 пострадавших при украинском обстреле Васильевки

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины по городу Васильевка погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести, передает ТАСС.

По его словам, ранения в том числе получили четыре сотрудника МЧС, состояние одного из спасателей оценивается как крайне тяжелое.

Чиновник добавил, что в настоящее время ситуация в Васильевке напряженная, обстрелы продолжаются. Все экстренные службы отправлены на место инцидента. Об этом Балицкий написал в своем Telegram-канале.

Ранее 4 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

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Операция на Украине
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