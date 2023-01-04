Балицкий: при обстреле Васильевки со стороны ВСУ пострадали свыше десяти человек

По предварительным данным, в результате артиллерийского удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по жилому кварталу в городе Васильевка в Запорожской области, пострадали свыше 10 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, гражданская инфраструктура данного населенного пункта получила повреждения.

Как указал чиновник, на месте работают сотрудники МЧС.

4 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные совершили обстрел военной комендатуры в Васильевке Запорожской области. По его словам, в результате удара есть погибшие.

Позже глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко попросила жителей этого города не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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