Координационный совет обеспечения военной операции приступил к работе

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

На первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении СВО премьер-министр Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества.

В совете будут созданы профильные рабочие группы — также во главе с вице-премьерами. Они займутся тщательным распределением необходимого для нужд спецоперации.

Ранее Мишустин заявил, что вещевое довольствие и программа резервов должны быть оперативно решены. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

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