Иранский телеканал Al-Alam: на Украину переброшены десятки боевиков «Аль-Каиды»*

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AP

Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину переброшены «десятки боевиков», связанных с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al-Alam, который приводит информацию из собственных источников.

По их данным, за последние две недели из Идлиба на украинскую территорию были доставлены более 70 террористов, включая командира действующей в Сирии группировки «Аджнад аль-Кавказ» («Солдаты Кавказа»), известного как Абдель Хаким аш-Шишани.

Источники утверждают, что исламские боевики попали на Украину через Турцию,

ТАСС отмечает, что инициатива переправить на Украину боевиков исходила от исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В начале октября в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на западе провинции Идлиб ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни встретился с полевыми командирами и пообещал желающим присоединиться к украинским ВС материальное вознаграждение.

«Выступая перед собравшимися, он также подчеркнул, что у всех террористических организаций имеется «один общий враг — Россия», добавив, что для многих находящихся в Идлибе отрядов переброска на Украину станет единственной возможностью спастись от преследований и уничтожения», — отмечает агентство.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном в связи с информацией о готовящемся на Украине подрыве «грязной» ядерной бомбы - аналогичной той, что планировали взорвать исламисты в США и Европе.

По словам Володина, «методы ядерного террора не меняются — какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского».

*   организация запрещена в России
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