Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с сожалением указал на то, что ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки остались без справедливого приговора, так как в противном случае мир получил бы «прививку от ядерной болезни». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что при рассуждениях о большой ядерной проблеме стоит вспомнить и выучить уроки истории и привел в пример бомбардировки Японии Соединенными Штатами в августе 1945 года.

«Если б тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки, то, я уверен, человечество получило бы очень надежную прививку от «ядерной болезни», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил журналистам, что Россию сильно беспокоит недопустимая риторика Запада о возможности применения ядерного оружия.

Он подчеркнул, что российская сторона не говорит о применении ядерного оружия.