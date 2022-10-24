Глава Минобороны Украины Резников пригласил ООН и МАГАТЭ из-за сведений о «грязной бомбе»

close
100%
РИА «Новости»

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о том, что Киев готовит на украинской территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы». Об этом он сообщил в Twitter.

«Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину <...> Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)», — сказано в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, сообщало, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил об отсутствии у Киева планов приобретать «грязную бомбу», указывая на то, что страна является приверженным обязательствам участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российской стороны о том, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть