Мобильные военкоматы убрали с российско-грузинской границы в Северной Осетии

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С контрольно-пропускных пунктов на российско-грузинской границе в Северной Осетии убрали установленные там в сентябре мобильные военкоматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«С КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» сняли мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — указали в пресс-службе.

Местные власти уточнили, что сейчас ситуация на границе стабилизировалась, поток пересекающих ее граждан схлынул.

После объявления частичной мобилизации на пункте пропуска Нижний Зарамаг установили мобильные военкоматы, чтобы раздавать повестки мобилизованным.

В конце сентября в нескольких районах Северной Осетии и в городском округе Владикавказ с 28 сентября был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на границе, где выстроилась очередь желающих покинуть Россию. Въезд легкового автотранспорта на территорию республики был ограничен, исключение составляли машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

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Мобилизация в России
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