Глава конструкторского бюро рассказал об усовершенствовании «Искандеров»

Глава КБМ Кашин: российские «Искандеры» станут мощнее благодаря новым ракетам

close
100%
Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин рассказал в эфире телеканала «Звезда», что боевые возможности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» будут наращиваться благодаря введению в их состав более мощных ракет.

«Мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего — за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», — сказал Кашин.

При этом он подчеркнул, что инфраструктура, созданная под «Искандер», «прослужит лет тридцать».

«Искандер-М» способен поражать цели баллистическими и крылатыми ракетами. В Минобороны сообщали, что комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, объектов инфраструктуры. Дальность полета ракет ОТРК составляет до 500 км.

В настоящее время комплексы используют в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. 21 октября Минобороны РФ опубликовало кадры удара «Искандера-М» по объектам железнодорожной инфраструктуры ВСУ, связанным с поставками оружия с Запада.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть