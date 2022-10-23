Глава конструкторского бюро рассказал об усовершенствовании «Искандеров»

Генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин рассказал в эфире телеканала «Звезда», что боевые возможности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» будут наращиваться благодаря введению в их состав более мощных ракет.

«Мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего — за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», — сказал Кашин.

При этом он подчеркнул, что инфраструктура, созданная под «Искандер», «прослужит лет тридцать».

«Искандер-М» способен поражать цели баллистическими и крылатыми ракетами. В Минобороны сообщали, что комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, объектов инфраструктуры. Дальность полета ракет ОТРК составляет до 500 км.

В настоящее время комплексы используют в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. 21 октября Минобороны РФ опубликовало кадры удара «Искандера-М» по объектам железнодорожной инфраструктуры ВСУ, связанным с поставками оружия с Запада.