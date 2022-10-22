Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении нескольких складов боеприпасов для Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что два склада боеприпасов и военной техники были уничтожены в районе населенного пункта Торское, еще три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье. Еще один склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» был уничтожен в Запорожье, указали в Минобороны.

Ранее также сообщалось, что Воздушно-космические силы нанесли удар по цехам оборонного предприятия «Коммунар», расположенного в городе Харькове, на котором производили головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Также в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с запасами топлива для Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Алексеевка.