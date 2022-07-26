В Минобороны КНР пообещали не сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не откажется от своего визита на Тайвань, китайская армия примет меры для недопущения этого визита, сообщает РИА «Новости».

«Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать «независимость Тайваня», а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань. Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры», — заявил Тань.

По словам представителя китайского минобороны, визит Пелоси серьезно нарушит принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Тань добавил, что Китай встанет на защиту государственного суверенитета страны.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность развертывания авианосной группы вблизи острова Тайвань во время поездки туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пекин считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство.