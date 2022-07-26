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Песков: Кремль высоко оценивает работу контрразведки против украинских вербовщиков

Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 26 июля, в ходе традиционного брифинга с журналистами.

«Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая», – цитирует Пескова Общественная служба новостей.

Накануне ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов.

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