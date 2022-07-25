Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Балканы имеют большой значение для альянса.

«НАТО и Сербия – близкие и долгосрочные партнеры. Наше партнерство основано на политическом диалоге и практическом сотрудничестве, с полным уважением к провозглашенной политике военного нейтралитета Сербии», — заявил он.

«В новой стратегической концепции НАТО, одобренной на саммите в Мадриде, еще раз отмечено стратегическое значение Западных Балкан для нашего альянса. Учитывая это, послы стран-членов и партнеров НАТО, которые своими силами вносят вклад в миссию KFOR, недавно посетили Команду по связи KFOR и НАТО в Косово», — цитирует Столтенберга Общественная служба новостей.