Кадыров показал закупленные для чеченских военных «АХМАТ-мобили»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с закупленными для чеченских военных бронемашинами, которые он назвал «АХМАТ-мобили».

Как рассказал Кадыров, эти бронемашины созданы с учетом пожеланий и опыта принимавших участие в спецоперации на Украине чеченских бойцов.

«Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, в Чеченской Республике закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ и каждый боец новых подразделений заступил на службу, имея в личном распоряжении необходимое оружие и обмундирование.

Он также добавил, что в ближайшее время Минобороны РФ закончит строительные работы в гарнизонах.

Ранее Кадыров сообщал, что 800 сотрудников чеченской полиции и Росгвардии переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.