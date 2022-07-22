Представитель Пентагона: США довели помощь Украине до $8,2 млрд и намерены ее наращивать

Соединенные Штаты уже оказали Украине военную помощь на $8,2 млрд и намерены оказывать ее и дальше. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости».

«Это подводит нас к $8,2 млрд помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации [президента США Джо] Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться», — заявил источник.

22 июля президент США Джо Байден опубликовал меморандум о выделении пакета военной помощи Украине на сумму до $175 млн.

По его словам, он делегировал госсекретарю США полномочия распорядиться о выделении до $175 млн на оборонные нужды Министерства обороны, военное образование и обучение и оказание помощи Украине.

В Белом доме также сообщили, что США передадут Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.