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Депутат Бессараб назвала избыточной идею сокращения рабочей смены в день рождения

Предложение сократить рабочую смену сотрудника в день его рождения можно назвать избыточным, так как подобные ситуации регулируются коллективными договорами и различными соглашениями между работником и работодателем, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она считает, что в соглашении и так прописано немало социальных гарантий для работников.

«Я считаю, что это избыточная инициатива, поскольку такие ситуации, как правило, регулируются коллективными договорами и соглашениями. В коллективных договорах организаций прописано множество дополнительных социальных гарантий для работников. Поэтому, на мой взгляд, решать это на уровне законодательного органа — это как микроскопом забивать гвозди», — цитирует Бессараб News.ru.

Она напомнила, что в некоторых организациях предусмотрен дополнительный оплачиваемый выходной в случае рождения ребенка и до трех дней — в случае свадьбы.

Депутат считает, что, «как правило», работодатели отпускают сотрудников на полдня раньше, если те отмечают свой день рождения. В связи с этим Бессараб призвала регулировать подобные моменты в коллективном договоре или просто в беседе с коллективом или начальством.

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