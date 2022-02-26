Черноморский флот сообщил о доставке сдавшихся в плен украинских солдат в Севастополь

Более 80 военнослужащих вооруженных сил Украины, сложивших оружие на острове Змеиный, доставлены в Севастополь. Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 82 украинских военных прибыли в Крым на спасательном буксире «Шахтер» в субботу, 26 февраля.

Накануне стало известно, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области. Он находится недалеко от украинско-румынской границы, ближайший населенный пункт на побережье — румынский город Сулина. Площадь острова равна примерно 20,5 га.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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