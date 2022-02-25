В Минобороны сообщили об освобожденных в Донбассе населенных пунктах

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков привел данные о результатах наступательных действий на позиции ВСУ в Донбассе.

По его информации, группировка войск Луганской Народной республики (ЛНР) продвинулась на позиции ВСУ на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка, а соединения и воинские части Донецкой Народной республики (ДНР), прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе. Подразделения российских ВС блокировали Сумы и Конотоп.

В ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, в частности американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW, уточнил Конашенков.

Российскими Вооруженными Силами было выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них — 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций, сбито шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, уничтожено 67 танков и боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, а также 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

Несколькими часами ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ высадились в районе аэродрома Гостомель и обеспечили блокирование Киева с запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.